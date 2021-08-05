Студенческий корпус спасателей помог жителям пострадавших от стихии регионов

Волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей оказывают помощь жителям регионов, которые в весенне-летний период пострадали от наводнений.

Спасатели помогают в сборе, погрузке и доставке гуманитарной помощи для пострадавших от первых волн паводков на территории края, а с 1 августа помогают ликвидировать последствия ЧС в Шилкинском районе края. В усиление к забайкальским студентам-спасателям присоединились добровольцы из Центрального спасательного отряда, Кемеровского и Оренбургского отделений ВСКС, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Это уже мой второй выезд на ЧС за лето. Мною движет желание помогать людям от чистого сердца. Быть полезным тем, кто действительно нуждается в моей помощи и поддержке. Я часто прокручиваю в голове те события и истории, что пережили пострадавшие от стихии люди, примеряю на себя и становится горько… Отчетливее понимаю, что нужно работать дальше, трудиться ради нашего общего блага, ради своего родного Забайкальского края», – рассказал доброволец Забайкальского регионального отделения ВСКС Иван Сущих.

Добровольцы уже приступили к работам в поселке Чернышевск. Студенты-спасатели ВСКС будут просушивать помещения, откачивать воду из затопленных домов, разбирать завалы, расчищать подвалы от принесенного ила – помогать жителям восстановить хозяйство к зиме.

В это же время сводный отряд ВСКС из 45 добровольцев Московской, Иркутской, Кемеровской областей и Забайкальского края помогают привести в порядок территории и домовладения в Иркутской области – Нижнеудинске, Тулуне и посёлке Шумский Нижнеудинского района, пострадавших от сильного наводнения в 2019 году. Команда добровольцев работает в регионе уже более двух недель – за это время разобраны 54 аварийных дома, вывезены 237 машин строительного мусора. Добровольцы помогли более 20 семьям. Команда ВСКС будет находиться в Иркутской области до 20 августа.

Отряды добровольцев полностью экипированы, оснащены аварийно-спасательным оборудованием. У всех членов команды есть средства защиты, в том числе с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации. Все студенты-спасатели прошли подготовку по программам Всероссийского центра координации, подготовки и переподготовки студенческих добровольных спасательных формирований РТУ МИРЭА на базе ВЦПСФ РТУ МИРЭА и Ресурсных центров по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. Работы проводятся в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.