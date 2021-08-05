Захарова: Зеленский вместо объединения Украины кидает в людей камень раздора

Президент Украины Владимир Зеленский вместо объединения Украины и ее многонационального народа кидает в людей камень раздора, национальная политика Киева перешла к национализму, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призыв Зеленского к жителям Донбасса уезжать в Россию.

«Вместо того, чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора, добивая страну. Победу на выборах обеспечили те, кого он теперь выпроваживает из своей страны – русскоязычные граждане Юго-Восточной, Южной и Центральной Украины. Вместо того, чтобы выполнить главное свое обещание о мире, ЗеПрезидент пытается избавиться от своих избирателей, как ненужных свидетелей невыполненного им обещания», – написала Захарова в Telegram.

Она напомнила, что «несколько лет киевский режим не часть людей или часть страны, а всех скопом, целиком тащит в ЕС и НАТО». «Так почему же теперь Зеленский негодует, что значительная часть этой самой страны и народа, понимая, что их никто не спрашивал, но все равно уже упаковали на продажу, считают возможным самим определить вектор и формат движения? … Если одним можно говорить «нам в НАТО», то другим можно говорить вообще все, что угодно: хоть в АСЕАН, хоть в Лигу арабских государств или Афросоюз. Эту игру начала киевская власть. Если тем, кто чувствует себя русскими, Зеленский предлагает уехать, то надо быть честным до конца и предложить аналогичное тем, кто рвется в ЕС и НАТО», – отметила Захарова.

Она также указала, что киевский режим перешел все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма. «Финал будет печальным. История должна учить, иначе она повторяется. И как бы через пару лет Зеленскому «ради его детей и внуков» не предложили уехать те, кто посчитает, что в детстве он их объел, «кушая рапаны», – заключила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет».

Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка назвал чушью заявления украинского президента. По его словам, исходя из логики Зеленского, сторонники евроинтеграции на Украине также должны уехать в Европу.