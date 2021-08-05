 

Мнение: Выселенцы

05.08.2021, 13:44, Разное
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Подполковника МВД выселяют из квартиры по иску Генпрокуратуры, которая строит коттеджи вокруг его дома.

Андрею Дементьеву 42 года. Из них 21 год он прослужил в МВД. Весной 2018 года подполковник внутренней службы Дементьев подал рапорт об увольнении, который удовлетворили, и его служебное удостоверение заменили удостоверением пенсионера МВД.

А сейчас Андрея Дементьева выселяют из квартиры,в которой он прожил 37 лет… И он не единственный выселенец. Там и других жильцов выселяют.

…вокруг дома, в котором 37 лет прожил Андрей Дементьев, началось возведение коттеджей. Судя по информационному щиту, это реконструкция ФГБУ «Санаторий работников органов прокуратуры РФ «Истра». Государственным заказчиком такой реконструкции выступила Генеральная прокуратура России. Госконтракт с АО «Москапстрой» на сумму 680 миллионов 879 тысяч 390 рублей был подписан 3 июля 2020 года.

Ну решили строить, стройте. Но зачем выселять из дома отставного подполковника МВД и других жильцов, в котром они прожили десятилетиями? Зачем плодить выселенцев?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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