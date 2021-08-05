Вновь холостой Билл Гейтс о дружбе с Джеффри Эпштейном и разводе: “Я должен идти дальше”

В начале недели завершился бракоразводный процесс года – между Биллом Гейтсом и его женой Мелиндой Гейтс. Супругам удалось мирно поделить многомиллионное состояние бизнесмена (по оценке Forbes, в 2021 году оно составило 124 миллиарда долларов). В новом интервью CNN Билл признался, что сожалеет об их расставании и что они продолжат работать вместе:

Мелинда — замечательный человек. И то, что наше партнерство закончилось, является причиной моей большой личной печали. Но мы общаемся и работаем в фонде, чтобы наше партнерство продолжилось. Нам всегда нравилась наша совместная работа.

Как сообщалось ранее, возможной причиной развода могла быть дружба Гейтса со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. В 2013 году Билл также летал на частном самолете Эпштейна, получившем название “Лолита Экспресс”, из Нью-Джерси в Палм-Бич. Гейтс и Эпштейн обсуждали возможность создания благотворительного фонда, но идея так и осталась лишь разговорами. После того как эта информация всплыла в сети, Гейтс официально выразил сожаление за общение с ним, и в сейчас в беседе с CNN повторил, что считает общение с Эпштейном “ошибкой”:

Я несколько раз ужинал с ним в надежде, что он выделит миллиарды долларов в качестве добровольной помощи на развитие мирового здравоохранения. Но когда оказалось, что это было неправдой, эти отношения закончились. Проводить с ним время и верить ему было большой ошибкой.

Билл и Мелинда Гейтс

Также миллиардер высказался и об обвинениях в служебных романах и неподобающем поведении. Напомним, в мае The Wall Street Journal сообщил, что Гейтс приставал и к своим сотрудницам, и к коллегам в благотворительном фонде, но роман у бизнесмена был только один – долгое время у Билла были отношения с некой работницей Microsoft. Издание утверждает: когда в 2019 году в компании узнали о служебном романе, Гейтса попросили оставить кресло в совете директоров. Напомним, что основатель Microsoft, который последние годы не принимал активного участия в управлении корпорацией, ушел из совета директоров в 2020 году, сосредоточившись на работе своего благотворительного фонда. Пресс-секретарь миллиардера дал официальный комментарий по этому поводу, лишь частично опровергнув добытую журналистами информацию, и подтвердив факт внебрачных отношений Билла.

Сейчас настало время для переосмыслений, и я должен двигаться дальше. Моя работа очень важна для меня. Внутри семьи мы будем исцеляться и учиться на том, что произошло, – сказал Гейтс в новом интервью.

Билл и Мелинда Гейтс

Напомним, Билл Гейтс встретил Мелинду Энн Френч в 1987 году в Нью-Йорке на пресс-брифинге Microsoft, хотя она уже давно работала в его компании. 1 января 1994 года Билл и Мелинда поженились. В браке у них родилось трое детей – Дженнифер Катарин в 1996, три года спусти Рори Джон, а младшая дочь Фиби Адель в 2002-м.