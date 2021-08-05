 

“Остановилось сердце”. Скончался шестой горняк, пострадавший при взрыве на шахте “Покровское”

05.08.2021, 13:31, Новости дня
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“Из больницы Краматорска сообщили о смерти еще одного горняка. В 12.20 остановилось сердце шестого шахтера, пострадавшего в результате взрыва на шахте “Покровское”, – написал Волынец. 

https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/885908338685077

В больницах остаются четыре пострадавших от взрыва шахтера. 

Контекст:

31 июля ранним утром в поселке городского типа Удачное Донецкой области на угольной шахте, принадлежащей ПАО “Шахтоуправление “Покровское”, произошел взрыв.

В шахте были работники шахтоуправления “Покровское” и сотрудники подрядной организации. 10 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, к этому моменту шестеро из них скончались в больницах.

Было открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека и иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование установило, что во время выполнения буровзрывных работ на горизонте 815 метров произошел взрыв метана.

Шахтоуправление “Покровское” (ранее – “Красноармейская-Западная №1”) – по данным “Интерфакс-Украина”, крупнейший в Украине производитель коксующегося угля. В 2018 году миноритарием шахтоуправления стала группа “Метинвест”, в марте 2021 года она установила над ним контроль.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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