“Вы эти заберите себе домой, а мне купите нормальные”. Полякова перед камерой отчитала помощницу за новые ложки, которые “гнутся”

Во время замешивания теста певица возмутилась качеством ложки, которая оказалась у нее в руке.

“Мне нужна нормальная ложка. Таня, вы здесь? Кто купил эти ложки? Вы?” – обратилась она к помощнице на камеру.

Женщина в ответ улыбнулась.

“Вы эти ложки заберите себе домой, а мне купите нормальные. Эти гнутся”, – заявила певица.

Этот фрагмент можно посмотреть, начиная с 8.00 минуты ролика.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”.

В 2008 году певица презентовала трек “Суперблондинка”, который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем. Вместе с мужем Вадимом артистка воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Полякова часто делится с подписчиками кулинарными рецептами и роликами, в которых показывает, как готовит те или иные блюда.

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