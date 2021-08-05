 

В Харьковской области СБУ проводит обыски у членов Нацкорпуса. СМИ пишут, что их подозревают в рэкете

05.08.2021, 13:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“На территории Харьковской области проводятся оперативно-следственные действия, обыски у участников Нацкорпуса”, – сказали в СБУ.

В спецслужбе отметили, что следственные действия еще не окончены, детали сообщат позже. В пресс-службе Нацкорпуса сказали, что пока не комментируют эту информацию. 

“На данный момент в Харьковской области действительно проводятся оперативно-следственные действия, обыски в рамках уголовного производства, фигурантами в котором являются члены Нацкорпуса. После окончания оперативно-следственных действий мы предоставим более подробную информацию”, – сообщили “Интерфакс-Украина” в пресс-центре управления СБУ в Харьковской области.

Издание Dетектив-Info со ссылкой на информированный источник сообщило о серии обысков и задержании сотрудниками СБУ семи членов харьковского областного отделения партии “Национальный корпус”, среди которых Сергей Величко. Их подозревают в создании и участии в составе организованной преступной группировки, специализировавшейся на рэкете.

“В течение не менее трех последних лет [подозреваемые] “кошмарили” учреждения здравоохранения и предпринимателей, которые предоставляют ритуальные услуги на территории Харьковской области […] На момент подготовки этого материала источник подтверждает факт задержания семи участников “азовского ОПГ”, включая “Чили” – Величко”, – написало издание.

По информации Dетектив-Info, силовики провели более 50 обысков по месту жительства и в помещениях, обнаружив, в частности, оружие и боеприпасы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.02 / «Золотую Орду» испытали в США

24.07 / “Отдала все силы”. Украинка Белодед рассказала о завоевании бронзы на Олимпиаде

29.07 / “Я действительно разочарована”. Свитолина – о своем поражении в полуфинале Олимпиады 2020

18.07 / Израильский врач призвал привиться от гриппа на фоне COVID-19

18.06 / “Спайдер-апокалипсис”. Австралийский штат Виктория оплели пауки. Видео

31.12 / Заразившегося коронавирусом Грачевского перевели из палаты в реанимацию – Telegram-канал Mash

11.01 / Предки из Бессарабии, пионерлагерь, плавание с русскими моряками и “F…ck the EU”. Что известно о Виктории Нуланд, которая, вероятно, вернется в Госдеп США

04.08 / Новый смартфон Xiaomi Mi 10 Pro Plus получит самую большую камеру

01.04 / Тарифы на доставку пенсий “Укрпоштою” с 1 апреля повысились

17.07 / Пожары в Сибири пришлось тушить искусственными осадками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика