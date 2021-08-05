Солянка мясная. Простой рецепт

Ингредиенты: говядина – 400 г, сосиски – 4 шт., вареная колбаса – 200 г, соленые огурцы – 3 шт., ветчина – 200 г, репчатый лук – 1 шт., петрушка – 1 пучок, маслины без косточек – 1 банка, томатная паста – 2 ст. л.

Из говядины нужно сварить бульон. Его не нужно сильно солить, поскольку ингредиенты блюда сами по себе достаточно соленые. При варке добавить лавровый лист и черный перец.

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Нарезать мясо из бульона, сосиски, колбасу и ветчину. Лук, огурцы и петрушку мелко нарезать и тушить 10 минут с томатной пастой.

Положить в бульон тушеную смесь и варить не более 10 минут. Добавить мясо, сосиски, ветчину и колбасу. Варить, пока не закипит бульон. Вылить в солянку маслины вместе с рассолом. Довести до кипения и сразу же выключить.

Подавать солянку на стол с ломтиком лимона и сметаной.

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