Корейские ученые разработали новую технологию получения электроэнергии

Ученые из университета в Сеуле вместе со своими коллегами из других корейских научных учреждений предложили новый метод утилизации тепла, вырабатываемого на так называемых горячих производствах. Речь идет о металлургии, заводах по производству стекла, кирпича и т.д.

По словам специалистов, на каждом таком предприятии примерно две трети тепла просто вылетает в трубу вместе с продуктами сгорания топлива. Использовать его хотя бы частично – это и было задачей разработчиков новой технологии.

Корейца предложили использовать специальный материал, в котором при нагревании начинается направленное движение электронов. Таким образом, можно получать электрический ток, сила и мощность которого достаточно велика, чтобы отправлять его в сеть или использовать для потребностей самих компаний.