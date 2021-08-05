Скандалы: Саратовское Ватерлоо Вячеслава Володина

Спикер Госдумы встретил в родном регионе массовое неприятие своей политической деятельности

И Бонапарт в ней – сам председатель парламента, как если бы для него сентябрьские выборы представлялись последним шансом остаться в высшей лиге политикума. Никогда прежде так явно и остро не чувствовалась зыбкость позиций и эфемерность политического капитала Володина.

В глазах значительной части элит и российского электората спикер последнего созыва запомнится как главный проводник и пропагандист пенсионной реформы и серии запретительных законов, что одновременно делает его уязвимым сразу на двух фронтах. На первом – руководство страны, прекрасно понимающее риски утраты общественного доверия к институту представительства, на втором – думающее и активное население, для которого со всей отчетливостью становится ценным запрос на перемены. И тем, и другим Вячеслав Володин, похоже, дал множество поводов для того, чтобы сформировать вокруг себя корпус обоснованного неприятия и, если быть точнее, критическую массу акторов, способных поставить заслон его честолюбивым наполеоновским планам.

Применительно к Госдуме тоже наметился тренд на модернизацию и актуализацию функционала: президент наделил парламент расширенными полномочиями, в том числе в вопросах согласования кандидатур членов кабинета министров. Портфельная гильотина – так назовем новые конституционные возможности парламента – мощный инструмент влияния, реализующий президентский принцип «сдержек и противовесов». И исключить злоупотребление этим правом может фигура, не ставящая Думу на службу своим аппаратным интересам. В случае с Володиным такие угрозы существуют, что он сам убедительно доказал, когда, нарушая политес и баланс сил, бесцеремонно устроил в нижней палате экзекуции двум министрам – Максиму Орешкину и Максиму Решетникову. Аналитики и эксперты тогда пришли к выводу, что эмоциональные, граничащие с оскорблениями выпады спикера были мотивированы отнюдь не желанием продемонстрировать мнимую суверенность ГД, а, возможно, личной местью за позицию визави во внутриэлитной конкуренции.

Если же судить в целом о стратегии Володина на протяжении всего созыва, то прослеживается тенденция «возрастающего» одиночества. Заявления председателя, явно переоценившего свою роль в федеральной политике и поставившего себя чуть ли не вровень с главой государства (в частности, по внешнеполитическим вопросам). Весь флер гениального технолога и царедворца еще к началу 2020 года перестал производить впечатление на всех важных субъектов повестки, став повседневным продуктом потребления зомбированных избирателей.

Сигнал президента

Сам президент в свойственной себе элегантной, обаятельной и подкупающей манере указал спикеру Госдумы на его реальное положение в системе российской власти. Президент, провожая 21 июня уходящий депутатский созыв, не приехал в парламент, а провел встречу в Большом Кремлевском дворце. На языке церемониала это должно было означать, что прямой коммуникации между главой государства и Володиным нет, несмотря на все попытки последнего делать мину при плохой игре, изображать подобострастное благоговение на своем лице. За возвращение давно утраченного «доступа к телу» Володин – хоть в этом он последователен – сражается как умеет: грубо. Часто кажется, что кроме лести не осталось аргументов. А с учётом недовольства в обществе, подобные высказывания не только вызывают раздражение среди элиты, но и отзываются негодованием в публичном пространстве.

«Есть категория людей, которые не поступятся ничем ради своего теплого кресла, капиталов и, простите, многомиллиардного и бешеного бабла», – считает один из депутатов-ветеранов Госдумы, который согласился поговорить с нами на условиях анонимности.

Ему вторит наш собеседник из родной Володину Саратовской области – бывший чиновник местного правительства:

«Когда мэр Саратова Михаил Исаев, кстати, поставленный Володиным, а не избранный горожанами, заявляет что-то вроде «есть Володин – есть Саратовская область, нет Володина – нет Саратовской области», понятно, откуда клишированы эти стиль и пафос. Володин здесь задает стандарты средневековой политической культуры, которыми сам смешит и раздражает элитариев в Москве».

Исходя из логики этих и других наших собеседников (признаемся и анонсируем: инсайда хватит на десяток статей о спикере Госдумы), можно составить картину политического режима, установленного Володиным в Саратове. Кто-то склонен рисовать происходящее в этом регионе суровыми и серыми красками тоталитаризма. Другие в своих мнениях скромнее: циничная автократия, основанная на культе личности, безраздельном доступе к бюджету, лицемерии, уничтожении любой претензии на независимость. Мы проанализировали значительный массив данных, в том числе прозвучавших в нашумевшем расследовании Певчих и Албурова, и пришли к неутешительным выводам. Неутешительным для Володина.

«Мыльная опера навальнистов»

Партнеров основателя экстремистского фонда Алексея Навального подвели политизация, сбитый таргетинг и отсутствие глубины. В отличие от ходульного, поверхностного и упрощенного образа, придуманного создателями фильма, Володин – не соратник Путина, а даже наоборот. И активов у него на порядок больше, чем представлено в этом «расследовании». Вот почему не удивляет шутка, широко распространившаяся в околополитических кругах Москвы после просмотра видео: «Теперь-то мы узнали, что Володин не гей». Как, впрочем, не удивляют разговоры о продюсере и заинтересанте этой «картины», каковым, по оценкам любителей конспирологии и не только, в одном лице мог быть сам председатель Госдумы.

Итак, разберем фильм по смыслам и месседжам. Пожалуй, самый неудачный посыл – апелляция к условному саратовскому избирателю. Участие госсектора в финансировании «благотворительных» проектов и избирательной кампании Володина не воспринимается в массовом сознании саратовцев, если доверять экспертным оценкам инсайдеров, как коррупция или банальные взятки. Слышали несколько отзывов представителей ядерного электората Володина: «Мне все равно, на какие деньги строятся поликлиники, пляжи, фонтаны, главное, что наш земляк этого добивается».

Второе – без свежей убедительной фактуры фильм смотрится как дайджест давно опубликованного, коллаж из прошлого. В конечном счете, безобидный для героя, а в политическом смысле – даже выгодный. Раз нападают «враги России», да еще так ангажировано и беззубо, то можно рассчитывать на то, что постоянная торговля лояльностью наконец-то будет вознаграждена.

«По-настоящему важные темы остались без внимания – банкротства «Тролзы», НВКбанка, «Солнечных продуктов», закрытие Саратовской кондитерской фабрики. Не штрихпунктирно, а по сути. Мало уделено времени окружению, формированию местной элиты по своему образу и подобию, нулевой толерантности к критике, переделу собственности, уничтожению общественных институтов, системы высшего образования и независимой прессы. Саратовцам, хоть немного следящим за повесткой, фильм показался дилетантским, – поделился наблюдениями один из инсайдеров. – Зачем было акцентировать внимание зрителей на самолете, который положен Володину по закону? Этот же аргумент легко разбивается! Или Певчих с Албуровым сознательно выставили себя наивными? Сняли мыльную оперу о «тайной» жене, а про масштабы капиталов так и не рассказали».

Кстати, о полетах наяву, а не во сне: навальнисты дипломатично умолчали или просто не знали о том, что Володин несколько лет назад на протяжении длительного времени бороздил воздушное пространство Саратовской и Пензенской областей на вертолете с голубой ливреей.

Опрошенные нами наблюдатели – и в Москве, и на родине спикера – в один голос говорят, что фильм консолидировал окружение Володина: все – от саратовского губернатора Радаева до партийных клерков – запели оды патрону. Стилистика и содержание однотипных комментариев вряд ли оставит сомнения в авторстве режиссуры и сценария коллективного ответа навальнистам.

Оценивая последствия, приходится констатировать: видео дало карт-бланш на усиление агрессии во внутренней политике Саратовской области и, вполне возможно, легализовало будущие манипуляции в дни сентябрьского голосования. Фильм как будто сняли специально те, так и как раз вовремя… для Володина.

Троллейбусизация, загадочное убийство, «ПИКовые»

В Саратовской области атмосфера максимально наэлектризована. Три-четыре дня в неделю Володин проводит в турне по региону, заставляя, по образному выражению одного из наших собеседников, «люто и безответно любить себя». Ключевой тезис предвыборной риторики – обновление троллейбусного парка Саратова.

«Вроде пунктика Вячеслава Викторовича, куда круче пресловутых детских площадок, упомянутых сторонниками Навального», – замечает один из экспертов.

Володин преподносит это как свое личное завоевание, хотя транспорт – пока небольшими партиями – закупается в лизинг на средства бюджета областного центра. Поставщиком является ПК «Транспортные системы» Феликса Винокура, базирующееся на производственной площадке практически уничтоженного завода «Тролза» в городе Энгельс Саратовской области.

«Тролза» входило в сферу интересов 85-летней бывшей учительницы Лидии Барабановой, матери Володина, после прохождения финансового штопора и сомнительных многомиллиардных сделок и кредитов (сродни сомнительному банкротству). Не исключается, что конечным бенефициаром предприятия и, соответственно, получателем части маржи теперь уже «Транспортных систем» можно считать самого спикера. «Напоминает явно рукотворное банкротство, основанное на последовательной декапитализации актива собственниками, нежеланием платить по счетам и кредитам с последующим открытием на уже «чистых» и финансово обнуленных площадках «дружественных» производств», – писали мы ранее.

Если придерживаться этой линии рассуждения, то мощная пропаганда тотальной «троллейбусизации» Саратова служит медийным прикрытием для наращивания теневых капиталов за счет казны.

Не менее перспективным видится и изучение роли Владислава Бурова, имеющего явные связи с Вячеславом Володиным, в крушении «НВКбанка» и «Солнечные продукты». Буров в Саратове – фамилия табуированная, ее нельзя произносить на официальном уровне под страхом репрессий и политического забвения, но именно ему, по данным «Ведомостей» и «Коммерсанта», Володин, его сестра и мать продали доли в масложировом бизнесе за сумму свыше… 200 миллионов долларов. Банк рухнул, и сейчас расследуются обстоятельства причинения ущерба финансовой системе, исчисляемого десятками миллиардов рублей.

Еще более болезненным напоминанием является жестокое заказное убийство в апреле 2005 года главного безопасника Бурова Дмитрия Якимова. Он, вероятно, мог, по версии сотрудников «НВКбанка, работавших в то время, выполнять инкассаторские функции по доставке черной наличности. И не по линии закупок пальмового масла, как вы могли подумать. Импорт «пальмы» в Саратов только еще предстоит скрупулезно проанализировать экспертам и журналистам.

Якимова, писал «Ъ», расстреляли в нескольких метрах от подъезда собственного дома в Саратове. Киллеры, организаторы и заказчики преступления не установлены до сих пор. А само следствие, судя по публикациям СМИ, имитировало усилия по раскрытию преступления. Сначала был задержан некий Рамадан Баймагамбетов, что стало поводом для победных реляций о изобличении убийцы. Однако спустя два-три месяца – уже по-тихому – его отпустили за отсутствием вины. Человека просто так продержали в следственном изоляторе, пока резонанс не сошел на нет.

Тогда ход расследования находился под полным контролем и.о. прокурора Октябрьского района Сергея Седова. И пассивность следствия многими могла быть связана с его именем.

Примечательно, что впоследствии Седов, несмотря на, вероятно, не беспочвенные слухи о сибаритстве и страсти к азартным играм, сделал головокружительную карьеру в структурах Следственного комитета. Был заместителем и даже исполняющим обязанности руководителя управления СК по Саратовской области, потом некоторое время возглавлял областную избирательную комиссию, где сейчас отбывает на почетной должности зама.

Удивительный карьерный рост продемонстрировала и его жена – Ирина Седова. Малоизвестный педагог со скромным послужным списком и отсутствием управленческого опыта доросла до регионального министра образования и заместителя председателя правительства. Учитывая, что все важные назначения в Саратовской области, а должности Седовых к таковым, конечно же, относятся, происходят не без контроля сверху, то остается открытым вопрос, чем же семейство заслужило такое расположение. Сопоставив эти факты, предположения возникают такие, что и озвучивать не хочется: мы знаем, что благодарности могут выражаться в самых разных формах, и карьерный патронаж – не исключение…

Возвращаясь к Бурову, отметим, что он впоследствии тесно сотрудничал с «ПИК», крупнейшей жилищно-строительной компанией страны. В итоге на землях Московского жиркомбината, неожиданного закрытого и некогда входившего в структуры Бурова, выросли высотки.

«ПИК» связывают и с последним искушением Володина – новым грандиозным девелоперским проектом. Речь идет о застройке порядка 250 гектаров земель бывшего саратовского аэропорта. Земли ушли от прежнего владельца в результате наступления на саратовскую либеральную оппозицию. Был проведен международный конкурс архитекторов, в котором предсказуемо победил вариант жилищной застройки территории. Предполагаемым инвестором и выгодоприобретателем сделки называют всю ту же «ПИК.

Благотворители по умолчанию

Пристальное изучение политико-экономической деятельности Володина дает основания полагать, что он прямо влияет на практически все капиталоемкие и высокомаржинальные бизнесы в Саратовской области. Здесь стоит вспомнить не только банки, транспортное машиностроение, пищевую промышленность, но и, в частности, производство минеральных удобрений («ФосАгро» выступило крупнейшим жертвователем строительства инфекционной больницы, причисляемой к достижениям Володина), дорожное строительство (монополизирован одним игроком из «Единой России») и освоение средств по нацпроектам (этот рынок поделен между тремя фирмами, тоже связанными с «единороссами»-соратниками спикера Госдумы).

В этом контексте широко разрекламированную благотворительность Володина можно отчасти вписать в его личную политэкономию. Жертвуют «Газпром», «ВТБ», «Сбер» – например, на благоустройство или инфраструктуру, а предвыборные гешефты целиком и полностью достаются спикеру Госдумы. И ладно, госкомпании и госкорпорации, хотя средства, если разобраться, тоже казенные, но как быть с частными инвестициями в политический капитал Володина. И хотя в Саратове эта тема столь же запретна, как и упоминание Бурова всуе, нам, благодаря источникам в Москве, удалось разузнать кое-какие детали.

В сентябре 2020 года «Благотворительный фонд Социального развития регионов», который считают вероятным активом людей из окружения Володина, приобрел по смехотворной цене – 15 миллионов рублей – усадьбу вице-губернатора Александровского. А именно: семь исторических зданий общей площадью почти 1700 квадратных метров и 0,26 гектара земли в самом центре Саратова. Этот объект культуры федерального значения постройки первой половины XIX века сейчас реставрируют на деньги Владимира Ресина, депутата Госдумы, известного еще по 90-м как заместитель мэра Москвы Юрия Лужкова. Думаете, где-то эта информация уже прозвучала? Нет, восстановление усадьбы преподносится как благотворительный проект Вячеслава Володина. И пусть сметы на реставрацию кому-то могут показаться завышенными, но Ресин не ропщет. Что объяснимо: ему в сентябре вновь избираться в ГД по спискам «Единой России».

Другой пример «меценатства» – строительство домов для врачей и медсестер на окраине Саратова. Группа сторонников Володина подчеркивает, что это благотворительный проект, имеющий к саратовскому лидеру непосредственное отношение. Хотя денежные средства выделены по указу президента. Данный факт не педалируется в угоду политической конъюнктуре.

Демон избирательного процесса

Володин, как следует из его «саратовских» видео в Instagram, пытается вселить свите уверенность в скором переизбрании на пост спикера Госдумы. КПРФ и ЛДПР не ведут кампанию вовсе – в саратовском округе, в котором Володин 1 августа зарегистрирован кандидатом, никто из системной оппозиции даже не пытается играть на протестных настроениях. Встречи с избирателями коммунистов и либерал-демократов носят дежурный характер, и складывается впечатление, что они попросту отбывают номер. Проще говоря, лишь обозначают присутствие, имитируя политическую борьбу.

«Слив» мог произойти в результате торга: действующие депутаты Госдумы Ольга Алимова (КПРФ; секретарь обкома) и Дмитрий Пьяных (ЛДПР), судя по всему, согласились пародировать сопротивление в обмен на гарантии получения «списочных» мандатов по итогам 19 сентября. Договороспособность Алимовой известна давно: она не в первый раз предпочитает комфортные условия, дарованные депутатством, чаяниям пролетариата. Но, как выяснилось, подобного рода сотрудничество не ограничивается политической сферой. Весной 2019 года саратовские коммунисты на массовых митингах призывали «володинского» губернатора Валерия Радаева обеспечить «Тролзу» заказами, пролонгированными на годы вперед. Что, как мы видим, реализовано «Транспортными системами».

Версия о прочном и стратегическом альянсе коммунистов и «Единой России» выглядит вполне правдоподобно, учитывая, что КПРФ не выставила против Володина сопоставимую с ним по общероссийской узнаваемости персону – Николая Бондаренко. Достичь компромисса, вероятно, оказалось просто: федеральные СМИ посвятили серию убедительных и фактурных статей о том, что Бондаренко – это, как и ранее Валерий Рашкин и Вячеслав Мальцев, проект самого Володина.

Искусственное взращивание подконтрольных политиков – будущих раздражителей элит – демонический талант, похвастаться которым, справедливости ради, могут единицы из топа российского правящего класса. И Бондаренко, представляется, самый ценный сейчас универсальный солдат в стремительно редеющем отряде выдающегося деятеля законотворчества.

На наш взгляд, именно от Володина зависит, будет ли Бондаренко устраивать провокационные и радикальные шоу в Госдуме нового созыва или с его активностью в легальном поле будет покончено. Популярного и электорально перспективного коммуниста отправили в протестный балашовский округ конкурировать с серым единороссом Андреем Воробьевым. Но Бондаренко не спешит проявлять себя, продолжая самоутверждаться в амплуа звезды Youtube. Уверены, в округе, не говоря уже об открытых дебатах, Бондаренко имел бы – даже при относительно честном подсчете голосов – весомые шансы разгромить Воробьева. Но, кажется, запуск торпеды состоится лишь в одном случае: если Володин окончательно проиграет схватку за кресло председателя новой Думы. Разве это не похоже на технологии шантажа в большой политике?

Андрей Давыдов