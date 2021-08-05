Падение выброшенного из окна отцом ребенка в Москве попало на видео

В Москве местный житель выбросил из окна пятого этажа собственного двухлетнего сына. Момент происшествия запечатлела камера видеонаблюдения.

Инцидент произошёл накануне вечером. После этого мужчина некоторое время смотрел на малыша из окна, а затем попытался скрыться в полуголом виде. Свидетели происшествия вызвали скорую помощь. Тем не менее, мальчику удалось выжить. Он был госпитализирован в больницу в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, сообщает телеканал “360”.