 

Мастурбация оказалась способной снизить риск заражения коронавирусом

05.08.2021, 13:20, Разное
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Мастурбация может стать эффективным способом профилактики заражения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявила специалист по гормональной терапии Дженнифер Ланда.

Такой вывод она сделала на основе результатов исследования немецких учёных, в котором приняли участие 11 мужчин. Испытуемые регулярно мастурбировали, чтобы вызвать возбуждение и оргазм, после чего эксперты брали у них кровь на анализ. Выяснилось, что оргазм стимулировал активность иммунных клеток, защищающих организм от вирусов, передаёт РИА ФАН.



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