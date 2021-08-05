Мастурбация оказалась способной снизить риск заражения коронавирусом

Мастурбация может стать эффективным способом профилактики заражения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявила специалист по гормональной терапии Дженнифер Ланда.

Такой вывод она сделала на основе результатов исследования немецких учёных, в котором приняли участие 11 мужчин. Испытуемые регулярно мастурбировали, чтобы вызвать возбуждение и оргазм, после чего эксперты брали у них кровь на анализ. Выяснилось, что оргазм стимулировал активность иммунных клеток, защищающих организм от вирусов, передаёт РИА ФАН.