Мнение: Нет надобности верещать, вы сами выбираете свою участь.

Уже не первый раз вижу подобные вопросы (стенания) в различных социальных сетях.

Не пойму только одного, а что вы так верещите, это был ваш осознанный выбор, это выбор страны в целом.

Хорошо, предположим вы ассоциируете себя как честного человека, вы посещаете стабильно свой избирательный участок и якобы отдаете свой голос тому кандидату, который вам больше приглянулся.

При этом если вашему выбору представляют пару-тройку латентных уродцев, то вы отдаете свой выбор наиболее симпатичному, однако зная что он в любом случае является всё тем же моральным человеческим уродцем.

При этом ваши совершеннолетние дети ни одного раза не переступили порог данного заведения.

Вкупе с этим недоразумением большая часть соседей вашего человейника также забивает хер на данную процедуру.

Понятно что большая часть населения понимает, что наперсточники из избирательных комиссий при любом раскладе подведут под венец указанного (угодного) им человечка, и ваша мизерная явка будет только способствовать этому шулерскому процессу (ваши неиспользованные бюллетени пачками забросят в избирательные урны).

Так что всё, что происходит в стране не является неким природным катаклизмом, это всё сотворили вы сами, своими собственными руками, вернее своей потенциальной ленью и своим внутренним безумным распиздяйством.

Ну и что, вы и далее будете верещать, о чем-то меж собою шептаться.

Вы поймите одно, вы только тогда начнете хоть как-то видеть какой-то свет в своей никчемной жизни: это когда научитесь колоннами ходить на избирательные участки, если есть нормальная человеческая кандидатура — отдавать голос только ему, если нет подобных вообще, и тем более при наличии приоритетных властных отщепенцев — просто портить бюллетень.

Для непонятливых: есть только два пути: отдавать свой голос за достойного человека, а при отсутствии выбора портить бюллетень и не давать шанса наперсточникам воспользоваться вашим голосом. Отсутствие выбора для народа самое паскудное правило нашей избирательной системы и игры наперсточников в ней. Кто-нибудь над этим задумывался, это происходит тогда, когда в предвыборном процессе власть имущие целенаправленно “отстреливают” всех кандидатов с человеческим лицом ещё при подаче заявок. Приписывая им выдуманные различные нарушения, отсекая этим их от выборного процесса.

Ещё раз, есть только один путь, это строиться по осени в электоральные колонны, при этом не забывать впереди себя палками гнать своих совершеннолетних выкормышей.

Так что сами и только сами.

А осень покажет что вы стоите, или подымете свои лица, или всё так же будете продолжать вытирать свои сопли, хныкая на свою никчемную беспросветную жизнь.

Это болезнь всех славянских народов (русских, украинцев и белорусов), отсутствие самоуважения никому не приносило морального удовлетворения.

P.S.

Стоит определиться, здесь нет никакого призыва к какому-нибудь целенаправленному деянию:

Есть два момента:

Первый — Политика это слишком грязная субстанция.

Второе — Человек – кузнец своего счастья, то есть творец своей кармы… всякий человек. Но сознательный творец своего будущего…

(Гуру – Н.К.Рерих). Как настоятельно необходимо сурово следить за своим поведением, зная, что каждое движение человека есть следствие предшествовавшей причины и причина последующих действий. Каждая причина порождает созвучное ей следствие. Быть кузнецом своего счастья и своего будущего – это значит создавать такие причины, которые дадут в будущем желаемые следствия. Ошибки в действии Закона не бывает.

Грани Агни Йоги, 1968 г. 125

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