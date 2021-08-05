Актера Рыжикова избили в Москве

Актера Театра на Таганке Ивана Рыжикова, известного по сериалу «Склифосовский», избили в Москве в среду вечером.

Артиста госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломами челюсти и глазницы, передает РЕН-ТВ.

В беседе с телеканалом Рыжиков заявил, что «не хочет разговаривать о случившемся».

Рыжикову 46 лет, он известен по ролям в сериалах «Москва. Три вокзала», «Морозова – 2», «Склифосовский» и другим.