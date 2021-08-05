Актера Рыжикова избили в Москве
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Актера Театра на Таганке Ивана Рыжикова, известного по сериалу «Склифосовский», избили в Москве в среду вечером.
Артиста госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломами челюсти и глазницы, передает РЕН-ТВ.
В беседе с телеканалом Рыжиков заявил, что «не хочет разговаривать о случившемся».
Рыжикову 46 лет, он известен по ролям в сериалах «Москва. Три вокзала», «Морозова – 2», «Склифосовский» и другим.
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