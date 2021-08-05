Российскому авторынку предсказали сокращение

Продажи автомобилей на российском рынке в ближайшие месяцы будут сокращаться из-за нехватки у производителей во всем мире электронных компонентов, заявили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.

В АЕБ сообщили, что в июле продажи легковых авто и LCV в РФ в годовом выражении снизились на 4,1%, до 136 тыс. штук, передает ТАСС.

«В ближайшие месяцы можно ожидать дальнейших корректировок, связанных с ограничивающими эффектами сокращения производства во всем мире из-за нехватки электронных компонентов», – отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцел.

Ранее в РФ возник дефицит автомобилей, газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах этого.