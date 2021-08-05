Вы кого растите? – Личное мнение

Вот и я наконец залезла в Тик-ток, всё посмотрела и поняла — нам кирдык. Умным, хорошим, добрым людям — хана.

Нет, я знала раньше, чем там все занимаются, но когда видишь своими глазами — меня лично жуть взяла.



Фото: Соцсети

Спасибо, Дом 2! Под вашу трансляцию выросло поколение тиктокеров!

Как дальше жить?

Я понимаю прекрасно, что люди делятся на три вида: те, кто воспринимает видеоинформацию, те, кто слушает, и те, кто читает. Но теперь мне стало предельно ясно — есть те, кто вообще ничего не воспринимает, а только скачет, прыгает и орёт что-то нечленораздельное.

Вот вас всех, кто сейчас это читает, я могу только поздравить — мы интеллектуальная элита страны. Чтение развило в нас воображение, фантазию. Читая, мы учились и стали умными.

Но есть огромный страх, что мы — последние. Вот вы что делаете, чтобы ваши дети тоже читали?

Ничего? Или покупаете ненужные вашим детям книги?

Книги в магазинах — ну, может, они и красочные. Сто первое издание Колобка, которого современные дети не воспринимают. Вместо книги у них — мультики. А потом мы удивляемся, что они зависают на Ютубе и в Тик-токе, начиная деградировать, не успев развиться.

Всё это может закончиться плохо.

По мнению детских психологов и педиатров, именно книга помогает развитию ребёнка: его речи, образного мышления, интеллекта в целом.

Другое дело, что многие образы из детской классики устарели: они не знают и не хотят знать, что такое сусеки, по которым надо что-то мести, чтобы замесить колобка.

Дети не понимают, что такое веретено, о которое укололась царевна. Да и русскую печь ребёнок 21-го века увидит разве что где-то в музее. Классика прекрасна, но прекрасна именно в разрезе той исторической эпохи, в которую была написана. Современным детям многие образы классических сказок не то, что не известны — они им не понятны.

Это проблемы классических сказок. И потому эти книги детям попросту не нужны.

Современная детская литература в России ещё хуже. По большей части — какая-то графомания, которую пишут ради денег, а не потому, что умеют писать и любят детей. Там или очень глупый и нелогичный сюжет, или очень плохой язык, или и то, и другое: в итоге этот контент годится разве что для Тик-тока.

Есть, конечно, и качественные, интересные книги, но их очень-очень мало. Задавшись целью купить интересную, новую хорошую книгу ребёнку, придётся потратить немало времени на поиски выбор.

Петербургское семейное издательство «Гудвин» принципиально не занимается переизданием «Колобков» и «Мойдодыров»: владелец считает, что эти произведения были прекрасны в то время, когда их создавали.

«Гудвин» издает книги, написанные преимущественно в наше время — актуальные сегодня, в нынешнем культурном коде. С другой стороны в этих книгах — только добрые истории о дружбе, любви, взаимопомощи, терпении и взаимопонимании. О том, что с годами и веками не теряет своей ценности.

Но на понятном современному ребенку языке и без наигранного «осовременивания». Это понятно и уместно сейчас, будет понятно и уместно через 20 лет.

«Гудвин» издает гарантированно актуальные и качественные книги современных писателей. Открывает для российского читателя ранее неизвестные произведения — зарубежные бестселлеры, которые уже стали хитами продаж в Европе и Америке. Эти книги и взрослым будет интересно читать вместе детьми, это же новые интересные истории, а не какой-нибудь замыленный и практически уже выученный наизусть «Колобок».

В издательстве понимают, что картинки в детской книге не менее важны, чем текст — именно по ним малыш воспринимает историю и учится складывать в своей голове образы. Поэтому в книгах от «Гудвин» иллюстрации художников мирового уровня. На этих картинках персонажи сказок выражают разные эмоции, причём реалистично, а не упрощённо, по лубочному принципу: «грустный смайлик — веселый смайлик».

А еще книги «Гудвин» по-настоящему трогательные! В них используются самые современные решения в области полиграфии. Вроде покрытия софт-тач, бархатного на ощупь, или тиснения. А название на обложке не просто набирается стандартным шрифтом, а выводится каллиграфом. И страницы такой книги приятно не просто перелистывать, а прямо чувствовать на ощупь.

У издательства есть собственная типография, которая, к слову, печатает также альбомы-каталоги для Эрмитажа. Поэтому цены на продукцию в 1,5 раза ниже, чем у других издательств. То есть, если книга от издательства «Гудвин» стоит 400 рублей, то издание аналогичного качества у других будет стоит 700 рублей.

Сейчас издательство выпускает преимущественно книги для детей до 6 лет, но планируется выпуск книг образовательной направленности для младшеклассников — про животных и окружающий мир.

«Гудвин» снова делает актуальным слоган «Книга — лучший подарок». У издательства есть эксклюзивные права на все выпускаемые книги. Это означает, что можно смело выбирать и дарить любую книжку и знать, что такой у ребёнка ещё точно нет.

Но при этом, что книга обязательно тронет ребёнка: и ментально, и тактильно.

Причём это уникальные, крафтовые издания для избранных, а не масс-маркет. Каждая книга — во всех смыслах шедевр.

Частичка души автора, художника, переводчика, издателя и даже печатника. Все эти люди в первую очередь думают не о том, как заработать побольше денег — это своеобразный клуб тех, кто искренне любит детей и делает для них хорошую, качественную, добрую, трогательную литературу. Некоторые сложные книги с раскладывающимися страницами так вообще сшивают вручную. А владелец издательства, кстати, даже сам переводит тексты.

Книги семейного издательства «Гудвин» можно заказать с доставкой по России на официальном сайте.

Ещё они продаются на онлайн-маркетплейсах (на «Озон», например) и в офлайновых книжных магазинах (например, в «Буквоеде»). Кстати, лайфхак: можно объединиться с друзьями и знакомыми, у которых тоже есть дети, и заказать книги на сайте «Гудвин» по оптовой цене.

Вот прямо от всей души рекомендую эти книги. Передайте своим детям любовь к чтению — то, чем владеете вы. И хватит уже растить тиктокеров!

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