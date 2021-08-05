Редкий выход: Вуди Аллен и Сун-И Превин на прогулке в Нью-Йорке

Последние годы имя Вуди Аллена связано с разного рода скандалами: с лета 2018-го его новые проекты больше не получают финансирования, а старые продюсеры не хотят выпускать на экран. Все дело в обвинениях его приемной дочери Дилан Фэрроу, которая в конце 2017-го опубликовала открытое письмо в The Los Angeles Times, где напомнила, что еще в 1992 году обвинила Аллена в сексуальном насилии. В том же 2018-ом СМИ и общественность узнали о его связи с несовершеннолетней моделью, что тоже подпортило репутацию режиссера.

Несмотря на все это фильм с Селеной Гомес, Тимоти Шаламе и Эль Фаннинг все же вышел в прокат. В 2020 году состоялась мировая премьера его новой картины “Фестиваль Рифкина”, но большого успеха она не получила. С тех пор заявлений о новых съемках Вуди не делал, уйдя в тень. Чуть больше двух лет 85-летний режиссер и его 50-летняя супруга Сун-И Превин не попадали в объективы папарацци, но в минувший вторник фотографов удалось заснять пару во время прогулки на одной из улиц Нью-Йорка. На кадрах прошлых лет супруги всегда гуляли под руку, а на этих фото выглядят достаточно отстраненными друг от друга.

Вуди Аллен Сун-И Превин

Вуди Аллен и Сун-И Превин вместе с 1997 года. Она – приемная дочь бывшей супруги режиссера Мии Фэрроу и музыканта Андре Превина. Несколько лет назад Аллен сказал, что в обществе есть недопонимание, кем он приходится Сун-И:

Люди думают, что я был ее отцом, раз был женат на Мии Фэрроу. Что я изнасиловал ее, а потом женился на своей сломленной и нуждающейся в защите дочери.

На самом же деле она никогда не была дочерью режиссера. В декабре 1997-го, когда Вуди было 62 года, а Сун-И – 27 лет, они тайно поженились в Венеции. Мэр города заключил между ними брак в присутствии лишь сестры Вуди и его близкого друга. По словам Аллена, он, подобно Джеймсу Бонду, покинул отель без своей невесты и на гондоле через каналы и заводи добрался до места проведения свадьбы. Поженившись, пара отправилась в отель разными дорогами.

Когда мы вошли в наш номер, звонил телефон. Это было издание Page Six, они уже знали, что мы в Венеции и только что поженились. Я заглянул под кровать.

Два дня спустя супруги отправились в медовый месяц в парижский Ritz, к тому моменту новость об их свадьбе уже разлетелась по миру.

В марте прошлого года свет увидели мемуары режиссера, которые вызвали скандальные обсуждения задолго до выхода. В книге “Относительно ничего” (Apropos of Nothing) Вуди откровенно рассказал о своих браках – с актрисой Мией Фэрроу и нынешней супругой Сун-И Превин, а также прокомментировал обвинения в изнасиловании его приемной дочери Дилан Фэрроу, которая настаивала на том, что Аллен надругался над ней, когда ей было семь лет.

А вспоминая зарождение отношений с Сун-И, Вуди сказал в книге, что желание и похоть, которые овладевали ими, не давали им оторваться друг от друга, однако решение вступить в брак он связал лишь с финансовыми обстоятельствами.

Мы оба знали, что ни один контракт ничего не стоит. Мы любили друг друга и не было необходимости прибегать к официальному браку. Мы бы никогда не поженились. А потом просто взяли и сделали это. Почему? Строго по финансовым причинам. Я обожал Сун-И и знал, что, учитывая, насколько я ее старше, я могу в любой момент упасть замертво. Если это случится, я хотел, чтобы она была юридически защищена и автоматически получила все, что у меня есть, без заминок.