 

Мнение: Антиутопия

05.08.2021, 12:40, Разное
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Уже, я смотрю, появились первые (весьма упитанные) ласточки “еще более нового” порядка – когда вакцинацию предлагается сделать… платной. Мол, нехрен – пора изживать халявное сознание. Врачи-фармацевты вам жизни спасают (правда, не все; некоторые врачи пытаются – но безуспешно – спасать от фармацевтов) – поэтому ша! Будем платить!

Все это происходит на фоне вполне официальной волны повышения цены вакцин – пока для государств: о повышении заявил и Пфайзер, и Модерна. Мотивировка для ЕС и США понятна: вы эти евро и доллары все равно сами печатаете, поэтому раскошеливайтесь. Девол тут приводил подсчеты: если начать реально колоть всех, включая детей, во всем мире, да каждые полгода “ревакцинация” – прибыли БигФармы составят 1,5-2 трлн. долл. Собственно, вакханалия в России с поспешным закалыванием всех и вся вполне может объясняться только этим: наши как бы “создатели” Спутника спешат запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, а для этого им надо как минимум предъявить свое стадо отвакцинированным и неимоверно от этого счастливым.

Осталось просто еще дождаться, чтобы сработал “закон Марека” и все невакцинированные начали быстро умирать – думаю, именно на это и делается расчет. Вакцинация “слабыми вакцинами”, как показал опыт животноводства, приводит именно к такому эффекту: она позволяет в вакцинированном стаде потенциально смертельным штаммам выживать и передаваться дальше. Так-то смертельная мутация убила бы чью-то тушку и на этом закончилась; а вакцинированных она только слегка заденет (но и не будет убита их иммунитетом – потому что вакцина слабая!), и пойдет передаваться дальше. Пока не попадет на невакцинированного – которого убьет.

Но вакцинированным тоже будет особо нечему радоваться: не пошел ревакцинироваться – перешел в разряд невакцинированных – быстро умер. И как, спрашивается, в такой ситуации не сделать вакцинирование платным?! Это же золотая жила!

Ну а потом еще, не дай бог, окажется, что не до конца проверенные вакцины имеют неприятные отдаленные последствия – в виде, к примеру, тех же массовых тромбозов; и тогда уже веселье сделается тотальным. И вакцинироваться будет нельзя, и не вакцинироваться – тоже нельзя. В первом случае – тромбоз в пределах 2-3 лет, во втором – смертельный мутировавший ковид.

Спасение будет одно – остаться невакцинированным и уйти в леса. Леса, товарищи, станут просто переполнены!

Источник: Размышления вольного социолога



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