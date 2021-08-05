 

Лишь 4,4% детей испытывают симптомы COVID-19 дольше месяца — исследование

05.08.2021, 12:38, Разное
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Ученые Королевского колледжа Лондона воспользовались данными продолжающегося исследования The ZOE COVID, которое проводит британская медицинская компания ZOE с целью отслеживания распространения коронавируса и оценки симптомов. С помощью специального приложения все желающие могут внести данные о том, как они переносят COVID-19. 

Специалисты собрали данные 1,7 тысячи детей от 5 до 17 лет, у которых с сентября 2020 по февраль 2021 года был подтвержден COVID-19. Информацию о течении заболевания вносили в приложение их родители. У детей младшего возраста симптомы инфекции в среднем длились пять дней, у пациентов 12-17 лет — семь дней. Чаще всего дети испытывали головную боль (62,2%), утомляемость (55%), повышенную температуру (37,7%), кашель (25,5%) и нарушения обоняния (39,6%). Случаев серьезных неврологических осложнений в этой когорте не выявлено.

Лишь у 4,4% детей признаки заболевания сохранялись в течение четырех недель, из чего авторы исследования сделали вывод, что длительные симптомы COVID-19 — достаточно редкое явление. Дольше двух месяцев симптомы инфекции длились у 1,8% пациентов — примерно у каждого 50-го ребенка. Ученые сравнили эти данные с показателями long covid у взрослых пациентов, также собранных с помощью приложения The ZOE COVID: каждый у каждого восьмого признаки заболевания сохранялись от четырех недель и у каждого 20-го — восемь недель и больше.

«Обнадеживает то, что количество симптомов у этих детей не увеличивалось со временем, и большинство из них выздоровели к 56-му дню», — сообщили ученые.

Авторы исследования сообщили, что эти данные были собраны в то время, когда более заразный и, вероятно, более опасный вариант SARS-CoV-2 еще не распространился на территории Великобритании. Однако они отметили, что пока нет доказательств тому, что «индийский» вариант опаснее «британского», который доминировал в тот период времени.



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