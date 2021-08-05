“Ух, хороша”, “Скатертью обмоталась зачем?”, “Царица морей”. Каменских в томных позах позировала в светлом бикини
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“Вот бы так начиналось каждое утро”, – написала она.
Певица позировала в томных позах в бикини светло-желтого цвета.
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“Фигурка огонь”, – отметила подписчица lenochka20148486.
“Царица морей Анастасия Каменских”, – написал igorstepanov3803.
“Настя ты иноплонетянка”, – заявил serega_savchenko_87.
“Ух, хороша”, – прокомментировал andruxa38vorozhko.
“А скатертью обмоталась зачем?” – спросил oohh_slava.
Контекст:
4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года. Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.
После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
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