 

Лукашенко назвал курс властей Украины “дополнительной угрозой” для Беларуси

05.08.2021, 12:36, Новости дня
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В начале совещания Лукашенко сказал, что пригласил руководство практически всех основных силовых структур. Он захотел обсудить ситуацию на западной и южной границе Беларуси, а также политику НАТО.

“В этом контексте очень важно услышать вашу точку зрения по позиции братской нам Украины. Народ близкий, народ родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс там, взяло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там – на запад, на восток идут, на юг – неважно. Это их дело – определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которых мы не имели ранее”, – подчеркнул он.

Контекст:

Отношения Украины и Беларуси в последние месяцы обострились. Лукашенко 2 июля заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Он сказал, что в страну из Украины поступает “огромное количество оружия”. 4 июля стало известно, что пограничники усилили охрану границы с Украиной.

В Госпогранслужбе Украины заявили, что не получали от Беларуси официальных уведомлений, которые подтверждали бы закрытие границы с Украиной. В МИД Украины подчеркнули, что от перекрытия границы “пострадал бы прежде всего белорусский народ”.

Украина с 26 мая решила прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретила белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, летевшем из Афин в Вильнюс. 23 мая он совершил экстренную посадку в Минске якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы задержали белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Они арестованы, их признали политзаключенными.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил 4 июня, что возобновление авиасообщения с Минском зависит от поведения властей этой страны, “как они будут вести себя с политзаключенными, которых сегодня уже тысячи в Беларуси”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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