 

В Ровно ночью подожгли авто депутата облсовета – полиция

05.08.2021, 12:36, Новости дня
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Audi Q5 была припаркована во дворе многоэтажки на стоянке.

“Принадлежит автомобиль 39-летней жительнице Ровно, а пользуется им ее родной брат – 50-летний житель областного центра, депутат областного совета”, – говорится в сообщении.

Огнем было повреждено лакокрасочное покрытие, лобовое стекло, зеркала и моторный отсек автомобиля.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Полиция проверяет разные версии, в том числе и поджог из-за депутатской деятельности потерпевшего.

Сайт “ЧаРівне” со ссылкой на источники написал, что автомобилем пользовался депутат Руслан Потапчук (партия “За майбутнє”). 

В комментарии “Рівненським новинам” политик заявил, что связывает поджог с депутатской деятельностью по вопросам, “которые он отстаивает в своей родной Костопольской общине”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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