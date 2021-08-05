 

США планируют разрешить въезд только вакцинированным от COVID-19 иностранцам – СМИ

05.08.2021, 12:36, Новости дня
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Отмечается, что США намерены возобновить международные поездки для развития бизнеса авиакомпаний и туриндустрии, однако не готовы снять ограничения из-за роста в стране числа новых случаев COVID-19. Возобновлять поездки в США планируют поэтапно.

По информации Reuters, Белый дом уже провел обсуждения с авиакомпаниями относительно политики требования вакцинации для иностранных посетителей. Также администрация Байдена должна решить, что будет считаться доказательством вакцинации и какие препараты против коронавируса, которые используются в некоторых странах, но не одобрены американским регулятором, признают в США.

Как пишет Reuters, в Соединенных штатах запрещено прибывать большинству иностранцев, которые в течение последних двух недель находились в Соединенном Королевстве, 26-ти странах Шенгенской зоны в Европе без пограничного контроля, Ирландии, Китае, Индии, Южной Африке, Иране и Бразилии.

Исключение есть только для иностранцев, прибывающих из Мексики и Канады и которые работают в социально-значимой отрасли.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США подтвердили почти 35,3 млн случаев коронавирусной инфекции (103,5 тыс. – 3 августа).

Для применения в США разрешены вакцины от COVID-19 компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. 

Также разрешение получил препарат Johnson & Johnson. 13 апреля американские регуляторы рекомендовали приостановить его использование из-за случаев тромбоза. 23 апреля в совместном заявлении эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и CDC рекомендовали возобновить использование вакцины Janssen компании Johnson & Johnson.

В США более 70% взрослого населения получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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