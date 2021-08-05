 

Джавадов: На Олимпиаде азербайджанец Насибов выиграл серебро для Украины, а украинка Киндзерская – бронзу для Азербайджана. Спорт сближает страны и народы

05.08.2021, 12:36, Новости дня
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Спорт сближает страны и народы. В очередной раз в этом убедились все, кто наблюдает за ходом Олимпийских игр в Токио. Там украинский борец азербайджанского происхождения Парвиз Насибов стал серебряным призером нынешней Олимпиады!

На старте турнира Насибов победил Фредрика Бьеррехуса из Дании – 5:1. В четвертьфинале одолел вице-чемпиона мира, представителя ОКР Артема Суркова. В полуфинале Насибов победил Ахмеда Эль-Саеда Хегази из Египта – 7:6. Это, пожалуй, был один из самых драматичных  борцовских поединков на нынешней Олимпиаде. Проигрывая 0:6, добиться в конечном итоге победы – признак невероятной силы воли!

Жаль, что дебют на Олимпиаде не стал для Мамедова “золотым”.Но он очень молод и амбициозен. Уверен, что все самые большие его победы еще впереди.

В любом случае, все проживающие в Украине азербайджанцы, весь Азербайджан гордится успехом уроженца села Муганлы Агстафинского района, в котором Парвиз прожил до шести лет. Сейчас там проживают его бабушка и дедушка. 16 лет назад отец будущего серебряного призера токийской Олимпиады переехал в город Николаев. Именно там он, ранее занимавшийся вольной борьбой, перешел в секцию греко-римской борьбы. И мы благодарны всем украинским тренерам, что воспитали такого спортсмена.

Мы гордимся тем, что под украинским флагом выступают и иные борцы, азербайджанцы по национальности – Эльмар Нуралиев и Яшар Зейналов. Кстати, тренер молодежной сборной Украины Яшар Насиров – тоже азербайджанец.

В то же время отметим и тот факт, что бронзовую медаль Азербайджану на нынешней Олимпиаде принесла родившаяся в Украине и выступавшая ранее за Украину Ирина Киндзерская. В поединке за третье место уроженка Украины переиграла китаянку Ксу Шиян. Ирина победила “иппоном” в двухминутном поединке! Мы благодарны ей за это огромное достижение.

При этом мы ждем золота на нынешней Олимпиаде от блистательной Марии Стадник. Выступающая за Азербайджан украинка уже завоевывала бронзу и дважды серебро на предыдущих Олимпиадах. Уверен, что пришла пора завоевания ею золотой олимпийской медали. Весь Азербайджан будет болеть за Марию Стадник. И это еще одно доказательство того, что спорт сближает страны и народы.

Источник: “ГОРДОН”

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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