Создан кардиостимулятор, питающийся от энергии сердца

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05.08.2021, 12:34, Новости дня
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Китайские ученые из Шанхайского университета представили свою уникальную разработку, внедрение которой может спасти жизни миллионам людей. Речь идет о кардиостимуляторе, не требующем дополнительного питания от батарей и их подзарядки или замены.

Новый кардиостимулятор питается непосредственно от энергии самого сердца, работу которого он, собственно и обеспечивает. Электрический ток слабого напряжения прибор получает от кинетической энергии сердца, уточняют разработчики.

Главное достижение состоит в том, что людям, жизнь которых зависит от бесперебойной работы кардиостимуляторов, теперь не нужно будет периодически проходить сложную процедуру обновления элементов питания. Это значительно улучшит их качество жизни, отмечают специалисты.



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