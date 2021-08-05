Создан кардиостимулятор, питающийся от энергии сердца

Китайские ученые из Шанхайского университета представили свою уникальную разработку, внедрение которой может спасти жизни миллионам людей. Речь идет о кардиостимуляторе, не требующем дополнительного питания от батарей и их подзарядки или замены.

Новый кардиостимулятор питается непосредственно от энергии самого сердца, работу которого он, собственно и обеспечивает. Электрический ток слабого напряжения прибор получает от кинетической энергии сердца, уточняют разработчики.

Главное достижение состоит в том, что людям, жизнь которых зависит от бесперебойной работы кардиостимуляторов, теперь не нужно будет периодически проходить сложную процедуру обновления элементов питания. Это значительно улучшит их качество жизни, отмечают специалисты.