Разработан новый метод измерения давления крови

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05.08.2021, 12:34, Новости дня
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Проблемой любого достаточно точного приора для измерения давления крови является манжета, которая делает устройство громоздким и неудобным для того, чтобы постоянно носить его с собой.

Отметим, что давление можно измерять и при помощи умных часов, но производители таких гаджетов предупреждают пользователей, что снимаемые показатели могут быть неточными.

Теперь ученые разработали новый заменитель манжеты. Он выполнен в виде чехла для смартфона и, собственно говоря, так используется, пока не нужно измерять давление. Сам процесс также выглядит иначе, ведь датчики на чехле легко определяют объемные изменения в мелких кровеносных сосудах. То есть, достаточно взять чехол в руки, и вы получаете данные о своем состоянии.



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