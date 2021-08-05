 

OPPO готовит к выпуску в Европе смартфон Reno6 Pro с процессором Snapdragon 870

05.08.2021, 12:32, Разное
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Новый смартфон для выпуска на рынке Европы готовит китайская компания OPPO. Reno6 Pro получит процессор Snapdragon 870 и мощную быструю зарядку.
После выпуска Pro+ модификации шестого поколения линейки Reno в Китае компания OPPO готовит к выпуску его европейскую версию. В отличие от аппарата для азиатского рынка, вместо процессора MediaTek Dimensity 1200 новинка получит однокристальную платформу Snapdragon 870. Называться девайс также будет иначе, по данным сетевого ресурса Gizmochina, на полках магазинов Европы появится Reno6 Pro.

6,55-дюймовый дисплей выполнен по технологии AMOLED и имеет разрешение 2400 на 1080 точек и 90-герцную частоту обновления изображений на нем. Стеклянный корпус Reno6 Pro оснащен закругленными углами, на задней крышке расположен блок из четырех объективов основной камеры. Ее датчики получили разрешение в 2, 13, 16 и 50 миллионов пикселей. Фронтальный объектив на 32 мегапикселя помещен в круглый вырез вверху экрана слева.

Автономную работу гаджета обеспечивает аккумулятор на 4,5 тысячи мАч. Быстро пополнить энергию батареи можно с помощью быстрой зарядки мощностью в 65 Ватт. При этом точной даты выхода смартфона на европейский рынок пока не известна, как и срок его презентации, а также остальные характеристики. Ценник OPPO Reno 6 Pro составит, согласно предварительной информации, порядка 700 евро.

Источник: superplanshet.ru



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