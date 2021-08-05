Центробанк начнет размещать рекламу на новых купюрах

Центробанк РФ выпустил пресс-релиз о внедрении новой технологии печати рублевых банкнот с размещением на них рекламных объявлений. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, такое решение было принято в целях увеличения поступлений в госбюджет за счет ранее неиспользованных практик. Начиная с 2022 года, любой производитель, зарегистрированный на территории России, сможет купить участок на любой рублевой банкноте для своей коммерческой рекламы.

На каждой купюре будет размещаться от 1 до 3 баннеров на лицевой и задней стороне. Реклама не будет закрывать знаки отличия банкноты, государственные штампы и элементы защиты от подделок. Стоимость рекламы будет варьироваться от размера размещенной рекламы и региона, куда деньги будут отправлены после печати. Самые дешевые места будут на 50 и 100-рублевых купюрах, от 5 до 25 миллионов рублей в зависимости от размера, самые дорогие — 1000 и 5000 рублей, стоимость рекламы на них стартует от 200 миллионов рублей и доходит до 1.5 миллиарда, если регион Московский или Ленинградский.

Перед утверждением образа баннера каждое рекламное изображение будет проверено специальным госорганом на наличие пропаганды экстремистских и нежелательных организаций, а также материала с пропагандой нетрадиционных отношений.

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