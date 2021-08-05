 

СМИ: Полеты из России в Египет возобновят до конца августа

05.08.2021, 12:26, Разное
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Египет постепенно открывают для российских туристов после длительного перерыва. В ряде российских СМИ появилась информация о том, что чартерные рейсы в африканскую страну возобновят до конца августа.

По данным журналистов, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой ускорить процедуру возобновления полётов. В интервью одному из изданий Барзыкин отметил, что в настоящее время препятствий для этого нет, сообщает телеканал “360”.



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