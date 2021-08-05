Мнение: Родился, вакцинировался, умер

Защитный эффект вакцин от COVID-19 может снижаться против дельта-штамма коронавируса, поэтому рекомендуется ревакцинироваться раз в полгода для достаточной защиты, заявили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта "дельта" может снижаться. Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов", — говорится в сообщении.

Всё идёт к тому, что теперь смысл жизни должен заключаться в том, чтобы провести её в беспощадной борьбе с ковидом. И в конце концов умереть. Родился, поборолся, умер. Всё остальное — это просто второстепенный фон борьбы с коронавирусом. Вся жизнь всех людей теперь должна быть посвящена только одному Великому Делу. Укололся, очухался и начинаешь готовиться к следующему уколу. С рождения до смерти.

Это абсурд. Нельзя свести жизнь человека (и тем более целого народа) к одному-единственному действию. Но именно этот абсурд теперь будет называться нормой. Новой нормальностью. Если подобное будет реализовано, то всё, что мы делаем, будет увязано с бесконечными вакцинациями. Если для Роспотребнадзора, Путина, Шваба и прочих людоедов это нормально, то они могут вакцинироваться хоть два раза на дню. Почему все должны жить по такому абсурдному расписанию, неизвестно.

Раньше санэпидстанция была одним из многих надзорных органов. Иногда от нее была польза, иногда она создавала проблемы, как и прочие надзиратели, имеющие со своих не слишком пыльных занятий свой персональный маленький гешефтик. Сегодня эта структура вознамерилась править миром. Перспективы ударили ей в голову. И так просто отдавать свою внезапную глобальную политическую субъектность она вряд ли захочет. А потому рассчитывать, что Роспотребнадзор обеспокоен нашим благополучием, нелепо. Он обеспокоен, чтобы как можно дольше удерживать свой нынешний статус. Раз так — то подобные предложения будут сыпаться бесконечно.

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