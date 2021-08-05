 

МОК отреагировал на поведение бразильцев во время игры с российскими волейболистками

05.08.2021, 12:12, Новости дня
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Международный олимпийский комитет серьезно относится к соблюдению правил поведения на спортивных объектах Олимпийских игр в Токио, заявили в пресс-службе МОК, комментируя инцидент с бразильской делегацией во время волейбольного матча со сборной России.

В МОК заявили, что просят «всех лиц, аккредитованных и присутствующих на Олимпиаде, продолжать следовать правилам поведения, в которых содержатся максимально четкие рекомендации о том, как свести к минимуму риск заражения COVID-19», передает РИА «Новости».

«В местах проведения мероприятий есть объявления, напоминающие людям о контрмерах COVID-19 и даже могут быть конкретные указания людям, если возникают повторяющиеся проблемы с конкретными лицами и группами. Мы относимся к этому очень серьезно», – добавили там.

В среду женская сборная РФ по волейболу проиграла команде Бразилии со счетом 1-3 в четвертьфинале Олимпиады. Волейбольный турнир проходит без зрителей, а громкая звуковая поддержка запрещена организаторами.

Однако во время этого матча многочисленная бразильская делегация громко поддерживала национальную команду на трибунах, а также ухала и свистела во время подач волейболисток сборной России.

Ранее Красильников и Стояновский вышли в полуфинал Олимпиады в пляжном волейболе.



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