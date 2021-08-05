Задержан устроивший стрельбу в Петербурге мужчина

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05.08.2021, 12:12, Новости дня
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В Петербурге задержали открывшего огонь по оппоненту в драке мужчину во дворе одного из домов Приморского района, сообщили в региональном ГУ МВД.

Происшествие случилось в среду, около 20.00: горожанин трижды выстрелил в сторону 21-летнего молодого человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

В четверг задержали 59-летнего местного жителя. У него есть судимость за хранение огнестрельного оружия и применение насилия в отношении представителя власти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В среду в Москве мужчина в состоянии алкогольного опьянения с пистолетом в руках выбежал навстречу росгвардейцам, его задержали.



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