 

Мнение: Запрет обгонов в городе

05.08.2021, 12:10, Разное
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Говорил на днях со знакомым урбанистом. По его мнению, рано или поздно обгоны в городах запретят. Вот едет перед тобой автомобиль, и пристраивайся за ним сзади с той скоростью, с какой он едет. Обгонять не нужно, доедешь так.

Аргументы в обоснование своей точки зрения мой знакомый приводил примерно следующие (цитирую по памяти, могу ошибиться в мелочах):

1. Если обгон идёт с превышением разрешённой скорости, это нарушение ПДД, такие обгоны не нужны.

2. Если кто-то ищет место, куда припарковаться или свернуть, и потому едет медленно, нужно просто чуть-чуть потерпеть. Через минуту он припаркуется или свернёт.

3. Если чей-то автомобиль не позволяет ехать быстрее, надо остановить такого водителя и оштрафовать за неисправность или перегруз.

4. Если сам водитель не хочет ехать с разрешённой скоростью, его надо остановить и оштрафовать. При повторном нарушении направить на пересдачу — вероятно, этот водитель купил права и не умеет ездить.

5. Для снегоуборщиков и поливалок можно предусмотреть исключение.

6. Запрет обгонов не только снизит аварийность, но и увеличит пропускную способность улиц. Сейчас любители обгонов возмущают дорожное движение, заставляя другие машины снижать скорость и пропускать их. Исследования показывают, что там, где любитель обгона экономит 10 минут, он ворует 1 час у нормальных водителей.

Источник: Место для дискуссий



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