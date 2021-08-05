Мнение: Израиль опять впереди

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“Израиль побил коронавирусный рекорд: почти 4000 новых пациентов за сутки

Критически растет и число тяжелых больных — 221 пациент в тяжелом состоянии, из них 51 — в критическом, 46 на ИВЛ. 6 492 человека умерли от коронавируса за время эпидемии.

Страна на полных парах несётся к очередному локдауну”.

Машинально привел число больных в Израиле к аналогичному “если бы это было в России”. Россия больше Израиля примерно в 15 раз, стало быть, их 4 тыс. – это как если бы в России было 60 тыс. “заболевших”.

Есть и вторая занятная новость: Великобритания и Израиль, которые были в лидерах по проценту привитого населения, на днях вошли и в первую тройку мировых лидеров по числу новых заражений. Совпадение какое-то странное: получается – чем больше у тебя привитых, тем больше процент зараженных?

Неплохо, однако. Вакцинация проваливается, и это очень добрый знак для человечества: антиутопии, возможно, все-таки не случится. Вакцины настолько слабы, что выдрессировать смертельные штаммы коронавируса они, НАДЕЮСЬ, не успевают.