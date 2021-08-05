 

Украинка Старикова заняла четвертое место в соревнованиях по велотреку на Олимпиаде 2020

05.08.2021, 11:42, Новости дня
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Еще одна украинка, Любовь Басова в этом заезде финишировала на последнем шестом месте.

Олимпийской чемпионкой стала Шэнн Браспеннинкс из Нидерландов, второе место заняла Еллесс Ендрюс из Новой Зеландии, третье – представительница Канады Лориан Дженест.

Ранее Старикова победила в первом полуфинальном заезде, Басова показала третий результат, отмечается на сайте Игр.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.

У Украины на утро 5 августа было 12 олимпийских медалей: золотая – в греко-римской борьбе, две серебряные – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем и греко-римской борьбе – и 10 бронзовых – в женском дзюдо и вольной борьбе (до 62 и 68 кг), в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, в большом теннисе, в синхронном плавании, в гребле на каноэ-одиночке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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