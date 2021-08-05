 

Мнение: Антикитайский барьер

05.08.2021, 11:24, Разное
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Концепция укрепления цепи островов к югу от Японии для противостояния Китаю.
Предполагается, что размещение на указанных островах интегрированных систем ПВО/ПРО, систем РЭБ и авиации, поможет сдерживанию растущих амбиций и военных возможностей КНР. Гипотетически, такое развертывание может быть использовано в потенциальном конфликте вокруг Тайваня. Пока все это на уровне обсуждаемого проекта. Ни сроков осуществления, ни выделенных бюджетов под все это нет. И тут сразу стоит отметить, что опыт строительства китайских военных объектов на островах Спратли показал, что все это крайне недешевое удовольствие.
Но подобные умствования вполне лежаться в картинку раскручивания маховика Холодной войны против Китая, куда Японию будут втягивать самым очевидным образом, пользуясь ее неполной военно-политической субъектностью и зависимость от США.

Источник: Colonel Cassad



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