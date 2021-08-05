Названы наиболее частые последствия коронавируса

Чаще всего после перенесенного коронавируса у человека появляется усталость, кашель, снижение когнитивных способностей и потеря обоняния, сообщила замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«Преобладающими являются астенические симптомы, кашель, снижение умственного и когнитивного статуса, а также обонятельная дисфункция», – цитирует РИА «Новости» эпидемиолога.

По ее словам, пациенты после COVID-19 обращаются к врачам с разными жалобами. Среди них встречаются затрудненное дыхание, боль в груди или животе, головная, суставная и мышечная боль. Кроме того, россияне жалуются на учащенное сердцебиение, диарею, нарушение сна, панические атаки, выпадение волос и изменение запахов и вкусов. У женщин иногда нарушается менструальный цикл.

Ранее специалисты установили, что у переболевших COVID пожилых людей вырабатывается больше антител, чем у молодежи. Также врач рассказал о нарушении когнитивных функций после COVID.