Экс-девушка Павла Табакова Cофья Синицына поздравила их дочь с днем рождения: “Нам никогда не будет скучно”

Сегодня дочери Павла Табакова, который сам несколько дней назад отпраздновал свое 26-летие, Мии исполняется год. Рано утром мама девочки и бывшая девушка актера публично поздравила именинницу на своей странице в Instagram. В обращении к дочери она призналась, что “не могла и мечтать о такой”:

5 августа! Ура! Мусе целый официальный и мой самый счастливый год. девочка, которую зовут по первым буквам любимого города, а именно, как аэропорт) Мечтать о такой тебе я не могла – ты побила все самые класснючие представления.

Я была супер до тебя, но с тобой я стала интереснее в миллиарды раз. И я, конечно, знаю, что тебе подарю: характер, юмор, библиотеку, коллекцию украшений, ну и пару позиций “так, по мелочи”. Нам с тобой теперь никогда не будет скучно.

Также она опубликовала черно-белое фото в сторис, под которым с юмором, но вполне жизненно, написала:

Поздравляю себя, что не померла при родах!

Павел Табаков впервые стал отцом в начале августа прошлого года, но общественность об этом узнала только в этом июне. Эксклюзивно HELLO.RU эту информацию подтвердила мать актера Марина Зудина. Кстати, в середине июля Павел Табаков впервые прокомментировал рождение дочери. Он сказал, что вместе они с Софьей не живут, но он принимает участие в воспитании малышки:

Личная жизнь на то и личная, чтобы не делиться ею со всем миром. Я не хочу, чтобы обсуждали, как я живу. Конечно, я готов, что что-то обо мне станет известно, но что говорить, если эта ситуация очень сложная для всех – мы дружим, но не живем вместе. В этом смысле для меня, наверное, идеалом является актер Дэниел Дей-Льюис, о котором ничего неизвестно и которого ценят только по его ролям. Это моя мечта – чтобы меня оценивали только по моим работам, а не по моей личной жизни, – рассказал актер “АиФ”.

Софья Синицына с дочерью Мией

Напомним, до Софии Синицыной Павел Табаков больше года состоял в отношениях с актрисой Марией Фоминой. В начале 2017 года Табаков рассказывал в эксклюзивном интервью HELLO!:

Косвенно мы были знакомы очень давно: в театральной студенческой тусовке почти все друг друга знают. Потом репетировали роли в одном спектакле в МХТ и именно тогда первый раз поздоровались. Позже не раз пересекались в общих компаниях, а однажды я встретил ее из Санкт-Петербурга после съемок, и мы начали общаться по-настоящему.

Когда Павел и Мария расстались, точно не известно. Однако в том же 2017 году, по слухам, Павел начал встречаться с Софией. В 2018 году Табаков и Синицына вместе сыграли в фильме “Как я стал”, а сама Синицына еще известна по ролям в картинах “Магомаев” и “Душегубы”.