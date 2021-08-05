С молоком матери: 5 фактов о пользе грудного вскармливания



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Грудное вскармливание защищает от «смерти в колыбели»

Синдром внезапной детский смерти (СВДС) происходит из-за остановки дыхания здорового младенца до 1 года на фоне полного здоровья, чаще всего во сне. Как правило, вскрытие не позволяет установить причину летального исхода. Американские ученые проанализировали 18 исследований, в которых оценивалась связь грудного вскармливания и уменьшения риска внезапной смерти у младенцев.

Результаты показали, что материнское молоко снижает вероятность СВДС у младенцев в среднем на 60% по сравнению с детьми на искусственном кормлении. Среди малышей, которые питаются исключительно материнским молоком, этот риск был ниже на 73%.

Материнское молоко стабилизирует артериальное давление у детей

Канадские ученые сопоставили данные о продолжительности грудного вскармливания с уровнем артериального давления среди 2,4 тысячи детей в возрасте 3 лет. Оказалось, что у младенцев, получавших материнское молоко, давление было ниже по сравнению с их ровесниками на молочных смесях.

Самым большим открытием было то, что это преимущество никак не связано с продолжительностью грудного вскармливания. Авторам исследования удалось собрать и проанализировать очень подробные данные о кормлении новорожденных во время пребывания в родильном доме. Это позволило ученым сделать вывод, что если ребенок получал материнское молоко всего два-три дня, а потом только молочные смеси, так или иначе будет польза для его здоровья.

«Мы обнаружили, что вопреки нашим ожиданиям не имеет значения, как долго вы кормили грудью, будь то два дня, две недели, два месяца или два года. Профиль артериального давления улучшается в любом случае», — сообщили ученые.

И способствует улучшению когнитивных способностей

Ученые проанализировали результаты нейрокогнитивного тестирования более 9 тысяч американских школьников 9-10 лет и сопоставили их с данными о грудном или искусственном вскармливании в младенчестве, полученные от их матерей.

Оказалось, что у детей, которых кормили грудью, когнитивные способности были выше по сравнению со сверстниками, питавшихся молочными смесями. Чем дольше был период естественного кормления, тем сильнее была эта связь. Так, у детей, которых кормили грудью до 7-12 месяцев, результаты нейрокогнитивных тестов были выше по сравнению с теми, кого отлучили от груди до 6 месяцев.

В рамках этого исследования не изучались причины этого эффекта, однако авторы напомнили, что в материнском молоке содержатся очень важные питательные вещества, необходимые для здорового развития мозга ребенка. В частности, это арахидоновая (ARA) и докозагексаеновая кислоты (DHA), которые вырабатываются в организме матери во время беременности. После рождения ребенка грудное молоко становится единственным источником этих веществ.

Кормление грудью снижает риск диабета у матери

В исследовании участвовали 2,2 тысячи американок в возрасте от 40 до 78 лет. У 27% женщин, которые не рожали или не кормили грудью, был диагностирован диабет второго типа. По оценкам ученых, вероятность развития этого заболевания у них оказалась вдвое выше по сравнению с женщинами, которые практиковали грудное вскармливание. У тех участниц, чьи дети получали материнское молоко всего 1-3 месяца, этот риск был в 1,5 раза меньше.

Авторы исследования отметили, что соотношение показателей риска развития сахарного диабета второго типа у участниц исследования не изменилось после учета дополнительных факторов, в том числе возраста и массы тела женщин, употребления алкоголя и табака, а также наличия близких родственников с диабетом.

А также вероятность развития рака яичников

Обзор 13 исследований, в которых рассматривались почти 10 тысяч случаев рака яичника и почти 15 тысяч здоровых женщин из группы контроля показал, что в среднем кормление грудью в течение любого времени снижало риск рака яичника на 24% по сравнению с полным отсутствием грудного вскармливания. Ученые сообщают, что наиболее существенно уменьшалась вероятность развития самых агрессивных раковых опухолей.

Чем более длительным было кормление грудью, тем ниже был риск рака яичника, выяснили ученые. При кормлении от одного до трех месяцев он падал на 18%, более года – на 34%. Эта связь сохранялась в течение десятков лет.