 

Оккупанты обстреляли Красногоровку, ранен местный житель

05.08.2021, 10:48, Новости дня
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“Около часа назад враг совершил обстрел Красногоровки, в результате которого прямым попаданием была повреждена квартира в многоэтажке на улице Восточной и ранен человек – местный житель 1965 года рождения”, – написал он.

Кириленко сообщил, что на месте происшествия работают правоохранители.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/1012914959457591

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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