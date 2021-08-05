Объявлены сроки начала продаж электрической версии Jeep
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Компания Jeep планируется выпустить полностью электрический внедорожник на глобальный рынок в 2023 году.
В свою очередь, до указанного периода разработчики намерены выпустить на рынке 21 автомобиль, каждый из которых имеет сниженные показатели выброса вредных веществ в атмосферу. В компании пока не озвучивают подробности о том, какая именно модель впервые получит электрическую силовую установку.
Напомним, ранее продемонстрировали концептуальную модель Wrangler, которая получила соответствующую силовую установку. Вместе с тем некоторые автомобили американского бренда уже оснащаются гибридной силовой установкой. Руководство Jeep признали, что к 2025 году доля продаж электрических автомобилей будет достигать 70%.
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