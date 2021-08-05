Употребление обработанного мяса увеличивает риск сердечных заболеваний на 18%

Ученые, которые работают в Оксфордском университете, провели исследование, выявившее опасный для здоровья продукт. По их словам, риск сердечных заболеваний возрастает на 18% в результате употребления обработанного мяса.

Эксперты изучили 13 когортных научных работ, охвативших более 1,4 миллионов человек. В течение 30 лет оценивались состояние здоровья и особенности питания испытуемых. Выяснилось, что те, кто ежедневно употреблял 50 граммов бекона, сосисок или ветчины, на 18% увеличивали себе риск возникновения ишемической болезни сердца. При этом, необработанное красное мясо в рационе в таком же количестве показало вероятность всего 9%. К этой группе продуктов можно отнести свинину, говядину и баранину.

В процессе проведения исследования исследователи не выявили взаимосвязи между сердечными болезнями и употреблением в пищу белого нежирного мяса (индейка или курица).

Источник: ufatime.ru