 

Собянин обсудил вопрос доступности школ и детских садов с жителями ЗАО

05.08.2021, 10:38, Разное
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На прошлой неделе Сергей Собянин встречался с активистами Западного административного округа Москвы. Мэр и горожане обсуждали перспективы развития районов Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевское и других. Особое внимание было уделено вопросам транспорта, здравоохранения и доступности образовательных учреждений.

В столице родители не испытывают проблемы при записи ребенка в детский сад или школу рядом с домом. Таких объектов в каждом районе достаточно. С 2011 года в Москве построили 440 зданий образовательных учреждений: 317 детских садов и 123 школы. Около 38% таких объектов возведено за счет инвесторов.

Однако не все девелоперы четко выполняют свои обязательства. Поэтому было принято решение: инвесторы, которые срывают исполнение обязательств по строительству социальной инфраструктуры, больше не будут работать в городе. Об этом рассказал Сергей Собянин.

“Жители регулярно сталкиваются с проблемой – дома давно уже заселены, а к строительству детского садика инвесторы только-только приступают. Мы стараемся сломать эту плохую традицию”, – сказал градоначальник.

Напомним, на этой же встрече Сергей Собянин заявил, что термин “спальные районы” больше не соответствует реальному положению дел. Мол, в Москве такие места стали небольшими городами, где строятся объекты для досуга и создаются рабочие места.



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