Выяснился мотив совершившего поджог военного корабля США моряка

Американский моряк, обвиняемый в поджоге корабля Bonhomme Richard на военно-морской базе в 2020 году, «ненавидел» ВМС США, сообщают СМИ.

Газета The New York Times информирует со ссылкой на документы расследования, что обвиняемый в поджоге – 20-летний моряк Райан Сойер Мэйс, который поступил на службу в мае 2019 года. В документе Службы криминальных расследований ВМС США говорится, что Мэйс «возненавидел» ВМС после краткой стажировки на корабле, передает РИА «Новости».

Он бросил трудный полугодовой курс начальной военно-морской подготовки спустя всего пять дней.

До этого газета The San Diego Union-Tribune сообщила со ссылкой на военно-морские силы, что моряку в Сан-Диего были предъявлены обвинения в связи с пожаром на корабле Bonhomme Richard.

Адвокат мужчины заявлял, что его клиент отрицает ответственность за пожар. Ни имя моряка, ни возможные мотивы тогда не упоминались.

Напомним, в июле 2020 года телеканал «ABC-10» сообщил, что несколько моряков Военно-морских сил США пострадали в результате пожара на одном из военных кораблей на базе в Сан-Диего (штат Калифорния).

Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек заявлял, что пожар произошел не в результате взрыва. Также сообщалось, что причиной возникновения пожара на борту универсального десантного корабля мог стать поджог.

В декабре пострадавший при пожаре десантный корабль ВМС США решили списать.