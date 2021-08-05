 

Выяснился мотив совершившего поджог военного корабля США моряка

05.08.2021, 10:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американский моряк, обвиняемый в поджоге корабля Bonhomme Richard на военно-морской базе в 2020 году, «ненавидел» ВМС США, сообщают СМИ.

Газета The New York Times информирует со ссылкой на документы расследования, что обвиняемый в поджоге – 20-летний моряк Райан Сойер Мэйс, который поступил на службу в мае 2019 года. В документе Службы криминальных расследований ВМС США говорится, что Мэйс «возненавидел» ВМС после краткой стажировки на корабле, передает РИА «Новости».

Он бросил трудный полугодовой курс начальной военно-морской подготовки спустя всего пять дней.

До этого газета The San Diego Union-Tribune сообщила со ссылкой на военно-морские силы, что моряку в Сан-Диего были предъявлены обвинения в связи с пожаром на корабле Bonhomme Richard.

Адвокат мужчины заявлял, что его клиент отрицает ответственность за пожар. Ни имя моряка, ни возможные мотивы тогда не упоминались.

Напомним, в июле 2020 года телеканал «ABC-10» сообщил, что несколько моряков Военно-морских сил США пострадали в результате пожара на одном из военных кораблей на базе в Сан-Диего (штат Калифорния). 

Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек заявлял, что пожар произошел не в результате взрыва. Также сообщалось, что причиной возникновения пожара на борту универсального десантного корабля мог стать поджог.

В декабре пострадавший при пожаре десантный корабль ВМС США решили списать.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.12 / «Так же загадочно, как и появился» — найденный в пустыне Юты монолит исчез

19.09 / В Раде ответили на призыв изменить постановление о выборах на Украине

28.08 / В “Нацкорпусе” отвергают причастность к обстрелу сторонников Кивы и призывают задержать самого нардепа

16.02 / Эксперты предсказали разорение 60% британских пабов

30.04 / Встречи в “Адриатике” и в Koncha Zaspa Park. “Схемы” показали, как “Слуги народа” нарушают карантин

18.07 / WP – в ответ на протесты кубинское правительство вывело на улицы тысячи своих сторонников

08.08 / Трамп заявил о нежелании РФ видеть его президентом США

25.08 / Кремль допустил возможность рефинансирования долга Белоруссии

21.03 / В Запорожской области нашли тело профессора, пропавшего четыре месяца назад

13.07 / В Хабаровске на акции в поддержку Фургала начались задержания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика