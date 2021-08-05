 

Сюрприз после беременности: у женщины началась лактация из подмышечной впадины

05.08.2021, 9:56, Разное
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Более детальный анализ позволил поставить диагноз: полимастия — наличие тканей грудной железы за пределами самой груди. Причины полимастии кроются в нарушениях эмбрионального развития. Данная патология выявляется у 2-6% женщин и у 1-3% мужчин. Иногда это может быть полноценная дополнительная грудь с соском и ареолой, но порой формируются только внутренние ткани груди, как это произошло в данном случае. 

Согласно статистике, чаще всего такое образование можно обнаружить именно в подмышечной впадине. Но также характерные образования находили в паховых складках, между двумя нормально расположенными молочными железами, в области шеи, спины, ягодиц и даже на стопах. 

Хотя полимастия – врожденная аномалия, многие узнают о ней только после полового созревания, во время беременности или при кормлении грудью. Как и настоящая грудь, данное образование начинает припухать и может немного болеть. Известны даже случаи, когда женщины проводили полноценное сцеживание из дополнительной груди. Например, в 1999 году был зафиксирован аналогичный случай – у женщины выявили дополнительную грудную ткань в подмышечной впадине. И из нее пациентка сцеживала молоко.

Медики подчеркивают: наличие дополнительной ткани в целом неопасно, однако требует постоянного контроля у онколога на предмет образования рака. Дело в том, что в ней, как и в тканях обычной груди, происходят и доброкачественные, и злокачественные процессы. Кроме онкологических заболеваний, нередко выявляемых вследствие аномального расположения слишком поздно, у пациентов с полимастией возможно развитие мастита, образование абсцессов, кист.

По рекомендациям врачей, если дополнительная грудная железа не страдает от хронического травмирования в виду своей локализации, не болит и не является выраженным косметическим дефектом, удалять ее не стоит. Показано только регулярное наблюдение. Во всех других случаях не исключено проведение оперативного вмешательства по удалению лишней ткани.



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