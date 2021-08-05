Число случаев COVID-19 в мире превысило 200 млн

Умерло от коронавируса почти 4,3 млн человек.

Странами с наибольшим распространением заболевания являются:

США (35,3 млн заболевших, 614,8 тыс. умерших);

Индия (31,8 млн заболевших, 426,3 тыс. умерших);

Бразилия (20 млн заболевших, 559,6 тыс. умерших);;

Россия (6,3 млн заболевших, 159 тыс. умерших);

Франция (6,3 млн заболевших, 112,2 тыс. умерших).

Украина в списке на 18-м месте: в стране подтвердили 2,3 млн случаев инфекции, умерло 53 тыс. человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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