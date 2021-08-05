Преемник Fiat Punto на платформе PSA-Group появится в 2023 году

Итальянская компания Fiat намерена представить обновленную модель Punto, которую покажут в 2023 году.

Вместе с тем пользователи уже могут ознакомиться с рендерными изображениями транспортного средства до презентации. Известно, что новинка получит платформу CMP, которая уже используется в актуальных генерациях Peugeot 208 и Opel Corsa. Кроме того, выбранная архитектура позволяет производить технику не только с ДВС, но и с гибридной силовой установкой.

Кроме того, автомобиль сможет похвастаться доступным ценником и способностью проехать на электротяге до 300 километров. Производитель умалчивает технические характеристики автомобиля до официальной презентации. Остальные сведения пока остаются засекреченными.