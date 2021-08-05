 

Преемник Fiat Punto на платформе PSA-Group появится в 2023 году

05.08.2021, 9:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Итальянская компания Fiat намерена представить обновленную модель Punto, которую покажут в 2023 году.

Вместе с тем пользователи уже могут ознакомиться с рендерными изображениями транспортного средства до презентации. Известно, что новинка получит платформу CMP, которая уже используется в актуальных генерациях Peugeot 208 и Opel Corsa. Кроме того, выбранная архитектура позволяет производить технику не только с ДВС, но и с гибридной силовой установкой.

Кроме того, автомобиль сможет похвастаться доступным ценником и способностью проехать на электротяге до 300 километров. Производитель умалчивает технические характеристики автомобиля до официальной презентации. Остальные сведения пока остаются засекреченными.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.06 / Малюська: Если олигарх скроет какой-то актив, на котором он зарабатывает деньги на госбюджете, ему будет грозить тюрьма

19.01 / Байден предложил Салливану временно остаться послом США в России

11.07 / Ляшко рассказал, почему украинцам лучше вакцинироваться от COVID-19 сейчас

15.08 / Лукашенко: Надо связаться с Путиным, потому что это уже угроза не только Беларуси

01.06 / В киевской гостинице устроили погром. Полиция открыла уголовное производство

02.08 / Welt – 74% американцев в Провинстауне заразились, несмотря на полную вакцинацию

12.09 / Верховная Рада пересмотрит постановление о местных выборах – Козак

06.03 / Представлены новые флагманские смартфоны Meizu 18 и 18 Pro

14.03 / Компания Oppo выпустит смартфон с микроскопом

26.12 / Ходорковский: Путин хочет уйти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика