Марка Subaru представила тизер нового Forester Wilderness

Японский автогигант Subaru продемонстрировал официальный рендер, посвященный кроссоверу Forester Wilderness.

Вместе с тем на фотографии можно рассмотреть фирменный значок на двери, свидетельствующий об особенной модификации автомобиля. Кроме того, можно рассмотреть обшивку колесной арки, которая не используется в стандартной комплектации. Пока в компании умалчивают технические параметры автомобиля, удерживая паузу перед официальной презентацией.

Кроме того, японские разработчики запланировали выход модернизированного седана WRX 2022 года, который продемонстрируют перед широкой аудиторией уже к 19 августа. Стоимость и комплектации автомобиля засекречены разработчиками.