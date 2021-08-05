 

Марка Subaru представила тизер нового Forester Wilderness

05.08.2021, 9:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Японский автогигант Subaru продемонстрировал официальный рендер, посвященный кроссоверу Forester Wilderness.

Вместе с тем на фотографии можно рассмотреть фирменный значок на двери, свидетельствующий об особенной модификации автомобиля. Кроме того, можно рассмотреть обшивку колесной арки, которая не используется в стандартной комплектации. Пока в компании умалчивают технические параметры автомобиля, удерживая паузу перед официальной презентацией.

Кроме того, японские разработчики запланировали выход модернизированного седана WRX 2022 года, который продемонстрируют перед широкой аудиторией уже к 19 августа. Стоимость и комплектации автомобиля засекречены разработчиками.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.08 / Трамп ввел чрезвычайное положение в Северной Каролине из-за шторма «Исайас»

12.08 / Суд отложил заседание по делу Ефремова из-за госпитализации актера

22.03 / Опубликованы характеристики новой беспроводной зарядки OnePlus

15.09 / Ученые нашли возможное свидетельство существования внеземной жизни

26.06 / Антитела к коронавирусу выявили у 20% прошедших тестирование москвичей

04.01 / Нефть подорожала на ожиданиях решений ОПЕК+

29.01 / Отмена украинского правописания. Иск подала семиклассница из-за опасений не сдать ВНО

10.11 / Лукашенко пояснил поручение не пускать в Белоруссию уехавших на заработки врачей

28.09 / Число случаев COVID-19 в Украине превысило 200 тыс., между Азербайджаном и Арменией идут бои. Главное за день

01.12 / Названа мощность будущего водопровода в Крыму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика