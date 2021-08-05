Врачи назвали наиболее эффективную российскую вакцину от COVID-19

Российские медики рассказали об особенностях использования отечественных вакцин от COVID-19. Эксперты назвали наиболее эффективное средство от коронавируса, и победителем рейтинга стал не разрекламированный «Спутник V».

Пандемия коронавируса вызвала необходимость всеохватывающей вакцинации по всему миру. Собственные препараты разработали и отечественные ученые, предложив сразу три средства, «КовиВак», «Спутник V», а также «ЭпиВакКорону». Наиболее эффективную вакцину назвала кандидат медицинских наук Зухра Павлова. В своем Telegram-канале врач-эндокринолог привела данные статистики заболеваемости среди привитых граждан по Санкт-Петербургу.

Всего в Северной столице сделали инъекцию первым компонентом более 1,227 миллиона человек. Заразились коронавирусом после прививки немногим более 7 тысяч. Полный курс антиковидной вакцинации прошли свыше 860, 6 тысячи граждан, из них затем заболели COVID-19 14,6 тысячи, то есть, 1,7 процента.

При этом наименее эффективным средством для профилактики инфицирования коронавирусом оказалась «ЭпиВакКорона». При том, что и численность привитых нею лиц является достаточно низкой, заболеваемость среди них достигает 5 процентов, 988 заразившихся из 16,3 тысяч привитых. Разрекламированный «Спутник V» не сумел завоевать первую строчку своеобразного рейтинга. Именно эту вакцину кололи в Санкт-Петербурге наиболее активно, оба компонента получили почти 820 тысяч граждан. Из них после заразились летально опасным недугом около 13.4 тысячи. То есть, 1,8 процента лиц.

Наиболее надежной же оказалась вакцина «КовиВак», ее использовали для инъекций 24,6 тысячи петербуржцев. Из них подверглись заражению после двухкомпонентной прививки только 218 человек, что составило 0,9 процента.