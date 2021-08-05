France Culture – Молдавия повернулась спиной к России, но ещё не всё потеряно

В Молдавии и на президентских, и на парламентских выборах победили представители прозападных сил. Они сделали ставку на молодое поколение, которое говорит по-румынски и зачастую работает по всей Европе. Однако, как отмечает France Culture, для РФ ещё не всё потеряно, ведь скоро пройдут выборы в Гагаузской автономии, где население тяготеет больше к Москве.



Reuters

Молдавия долгое время разрывалась между прорумынскими и пророссийскими силами, но вот, похоже, сейчас страна качнулась в сторону западного лагеря, пишет France Culture в статье «Когда Молдавия повернулась спиной к России». Когда Майя Санду победила и на президентских, и на парламентских выборах, она заполучила всю политическую власть в стране. Но Москва ещё может оказать своё влияние на ситуацию, отмечает автор статьи.

Ещё в 1812 году РФ отошла часть Румынии, Молдавия, и до 1990 года она была отрезана от остальной страны и от Европы, пишет журналист. Но в 1991 году на руинах СССР Молдавия объявила о своей независимости. Русскоговорящее население было против, и оно создало свою самопровозглашённую республику Приднестровье.

Так что ещё с момента своего основания современную Молдавию раздирали русские и румынские течения. Эту двойственность можно заметить и в национальной политике страны, которой правили то прорумынские и проевропейские, то пророссийские партии. Говорящие по-румынски молдаване приняли румынское гражданство, как только Румыния вступила в ЕС, а сторонники России, наоборот, приняли российское гражданство.

В ноябре 2020 года близкого РФ социалиста Игоря Додона обошла на выборах президента Майя Санду. Она работала над вступлением Молдавии в НАТО, её команда объединилась с правительством Украины и Грузии в стремлении вступить в Европейский союз.

И на парламентских выборах ей тоже сопутствовал успех, отмечает автор статьи. Её партия получила 53% голосов, тогда как блок пророссийских лидеров — 27%. Журналист говорит о том, что пришёл конец целой эпохи. Санду сделала ставку на более молодое поколение, которое лучше знает румынский язык, чем их предки в советское время. Этот электорат не ностальгирует по опеке Москвы. Они зачастую работают по всей Европе. Молдавская диаспора, которая насчитывает 3 миллионов человек, в основном голосовала за Санду.

С другой стороны, отмечает автор статьи, коммунистическая и социалистическая оппозиция цепляется за свою преданность Москве. Игорь Додон ездил в Москву во время своей кампании «как вассал, который отправился (в путь. — ИноТВ), чтобы сюзерен посвятил его в рыцари». И идея у них крайне простая: ЕС, НАТО и Запад в целом опасны, Майя Санду «продаёт свою страну».

Однако результаты последних выборов вовсе не говорят, что пророссийской партии конец, отмечает автор статьи. У РФ ещё есть средства влияния и на жителей Приднестровья, и на Гагаузию, где живут православные турки, которые поддерживают Москву. И именно там в сентябре пройдут местные выборы, напоминает France Culture.